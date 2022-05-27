"Находится в СИЗО": Решившая незаконно обогатиться Волочкова по уши вляпалась

Балерина всея Руси еще в прошлом году влипла в неприятную историю. Артистка, которая обожает жить с шиком и роскошью, решила заработать деньги легким путем. В итоге Анастасия Волочкова нажила огромные проблемы, которые расхлебывает до сих пор.
Еще в 2021 году по СМИ разлетелась новость о том, что артистка стала жертвой мошенников, которые заграбастали ее миллионы. Дело в том, что годом ранее звезде поступил звонок от человека, который предложил ей выступить инвестором. Идея показалась ей очень заманчивой. Собственно, ничего не подозревая, она и вложила три миллиона рублей. Правда, позже понял, что по уши вляпалась.
Компания, с которой связалась балерина, оказалась финансовой пирамидой, деятельность которых во многих странах считается незаконной. Сценарий был предсказуем: вкладчики, в том числе и Анастасия Волочкова, отдали деньги, а вот обратно не получили. Однако артистке повезло больше – ей мошенники остались должны 1,7 миллиона рублей. Как оказалось, история получила продолжение. Так, в своем микроблоге артистка рассказала, что одного из подлых обманщиков наконец-то удалось задержать.
"Сейчас он уже находится в СИЗО. Именно он вёл переговоры с клиентами и подписывал все договоры с людьми", – рассказала Анастасия Волочкова, которая до сих пор хочет добиться справедливости.