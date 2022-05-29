"Хочется согрешить": 72-летняя Бабкина откровенно о своем вожделении

Накануне вышел новый выпуск шоу "Сегодня вечером" с Николаем Цискаридзе. Начали программу с обсуждения любимой еды. Начала рассказ Любовь Успенская, которая призналась, что всегда любила вареники с вишней, пампушки. Затем в разговор вступила Надежда Бабкина, которая удивила зрителей своими вкусовыми предпочтениями.
Как оказалось, народная артистка любила, когда бабушка готовила в чугунке пшенную кашу с тыквой на молоке. У певицы была необычная страсть – пенка, которая поднималась при нагревании молока. Как она сама отметила, народ, как правило, ее не любит, однако Бабкина обожала. "Я ждала, когда эта пенка корочкой покроется, и тогда наступало такое вожделение".
72-летняя Бабкина призналась, что запах, исходящий от любимого блюда детства, преследует ее по сей день. Однако, как она не пыталась, повторить бабушкину кашу в наше время она не могла. "То ли пшено не то, то ли тыква перестала быть такой, как надо", – рассуждает артистка.
Также Надежда заявила, что не любит колбасы и сосиски. Однако иногда в ее жизни бывают моменты, когда хочется отведать вредной пищи. "Иногда придешь домой, смотришь и прям хочется согрешить", – признается звезда.