"Его тоже забрала": патриот Газманов отправился вслед за сбежавшей из России женой

В последнее время многие поклонники открестились от Олега Газманова из-за поддержки специальной операции на Украине. Так, на певца и его семью обрушилась волна хейта. Например,супруга артиста даже не выдержала и решила сбежать из страны. Теперь же стало известно, что вслед за ней отправился и патриот Газманов.
К великой радости поклонников, речь идет не об эмиграции, а об отдыхе. Так, жена Газманова решила взять небольшую передышку и забыть о городской суете ненадолго. Супруга звезды решила отправиться в Турцию и посетить Каппадокию. Как оказалось, это было давней мечтой Марины. Женщина полетала на воздушном шаре, насладившись чудесным видом. Вернувшись в Россию, она вскоре опять решила отправиться в путешествие, на этот раз прихватив с собой мужа. "Его тоже забрала", – написала она в микроблоге, выложив фотографию Газманова.
Пока что неизвестно, куда решили отправиться влюбленные. Возможно, они путешествуют по России. Однако пользователи сети уже пожелали звездным супругам поскорее вернуться на Родину.