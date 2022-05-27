"Кукушка знатно подтекает": с позором выгнанной из России Наргиз поставили диагноз

На днях стало известно о том, что 51-летней участнице шоу "Голос" запретили въезд в Россию на 50 лет. Певицу практически с позором выгнали из страны: Наргиз Закирову задержали по прилету в Москву и ей пришлось возвращаться обратно в Ташкент.
Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова, которая сегодня активно освещает события на Донбассе, заглянула в телеграм-канал депортированной звезды и, судя по всему, осталась под впечатлением. Увиденное журналистка прокомментировала в своем микроблоге.
"Кукушка там знатно и безвозвратно подтекает," – поставила Куксенкова неутешительный диагноз Закировой.
Больше всего журналистку возмутил тот факт, зачем Закирова, имея столь враждебную позицию по отношению к нашей стране, вообще ехала сюда. Этот вопрос остался без ответа. Но то, что Наргиз не видать теперь концертов в России, – это факт.
Адвокат знаменитости подтвердил StarHit, что у него есть официальное решение о запрете въезда для Закировой в Россию на 50 лет. По словам юриста, его подопечная была готова к такому решению, она останется верной своей позиции и впредь будет давать концерты за границей. Что касается московского имущества звезды, то при необходимости им смогут распорядиться друзья Закировой, которых у нее осталось в России довольно много.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что продюсер Иосиф Пригожин плюнул в Наргиз Закирову и напомнил ей о Библии.