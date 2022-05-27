"Она жила в говне в Америке": Пригожин плюнул в "проститутку" Наргиз и напомнил ей о Библии

Иосиф Пригожин раскритиковал скандалистов Наргиз Закирову и Макса Барских.

На днях стало известно, что узбекской певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию и отправили на родину. Это произошло прямо в аэропорту Домодедово, куда артистка прилетела из Ташкента. Наргиз неоднократно жестко высказывалась в адрес России, за что ее критикуют многие коллеги.

По словам музыкального продюсера Иосифа Пригожина, Наргиз Закирова наравне с Максом Барских поступает как настоящая проститутка. Музыкант, который на протяжении многих лет кормилась за счет российского зрителя и России попросту наплевал на них.

"У меня позиция простая. Не плюй в колодец, из которого ты пьешь. Вообще на востоке, на Кавказе было такое понятие как уважение к тем людям, кто тебя гостеприимно встретил. Ест такое понятие как воспитание, культура, образование. Россия ее пустила в страну, дала ей благодаря "Голосу" и Максиму Фадееву жизнь. Она жила в говне в Америке. И она не оценила отношение, которое к ней проявили. Более того, вы будете смеяться, по просьбе Максима Фадеева Валерия снялась бесплатно у нее в клипе. И даже это не было поводом для благодарности и благородного поведения", – возмутился Пригожин.

Продюсер напомнил, что у Наргиз Закировой есть гражданство США, при этом жила она в Узбекистане, а деньги зарабатывала в России. Это не дает ей морального права хамить в адрес нашей страны.

"Есть библейские правила – не кусай руку дающего", – добавил Пригожин.