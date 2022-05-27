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Шоу-бизнес
Шкварки против суши: Юрий Грымов раскрыл приметы настоящих москвичей

Шкварки против суши: Юрий Грымов раскрыл приметы настоящих москвичей

Когда режиссер Юрий Грымов начинал работу над спектаклем "Масквичи" (именно через "А"), то, кажется, никто из его звездных коллег об отъезде из России не помышлял. В конце февраля все изменилось. И сегодня премьера об уехавших в Америку соотечественниках обрела новое звучание. Его оценил корреспондент "Дни.ру".
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Можно уехать из России, но Россия из тебя уехать не сможет никогда. Герои спектакля Грымова обрели новую родину в Нью-Йорке. Тут жители питаются суши или чипсами, работают коучами, выискивают у себя экзотические фобии, легально выращивают дома марихуану, а Ася зовется Ариэлью (Марина Дианова)… Стоит таким порядком возмутиться или хотя бы удивиться, и родные дети обвинят в дикости, назовут "людьми средневековья".

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И этим, приехавшим жить в Америку русским евреям Маргарите и Натану (Валерия Королева и Александр Борисов) вдруг покажется, что нет ничего вкуснее картошки и жареных шкварок, красивее белорусского трикотажа и правдивее родной информационной агитпрограммы "Время". Когда в окно виден построенный еще в 1931 году 102-этажный небоскреб Эмпайр-Стейт-билдинг, а телевизор при этом бравурно рассказывает, что Россия – страна лучших в мире вакцин, где развиваются нанотехнологии и в космосе снимают художественное кино, – возникает какая-то новая реальность.

Именно постижением этой другой реальности и занят Грымов. Его герои – это персонажи масштабной компьютерной игры с непредсказуемым сюжетом и поворотами. Ну, разве можно поверить, что русский пациент побьет врача в американской палате, что мужчина обвинит коллегу в сексуальных домогательствах, а парень будет носить юбку и все вокруг станут считать это нормой. Сюрреалистичный сон!

Режиссер превращает его в абсолют, наполняя сцену доисторическими животными, Кинг-Конгом из фильма, гигантскими куклами, масками, восточным сказочным принцем. Правда, тоже когда-то уехавшим из России и слывшим там неудачником.

Фото: пресс-служба

Да, в Америке, этой "стране кредитов", как называют ее в спектакле по пьесе Екатерины Брезгуновой, все иначе, чем в нашей "стране стабильности и безопасности". Сложно привыкнуть, что невероятный вид из окна – это не фотообои из старой квартиры в Бердичеве или Москве, что валенки окажутся русской экзотикой, а обычные на родине разговоры о политике, деньгах и религии тут воспринимаются как моветон и вторжение в личное пространство. Даже шутки и увлечения тут иные – бежавший от коммунистического режима на Кубе зять-афроамериканец Мигель (Диллон Олойеде) почему-то обижается на подаренную футболку с надписью Сhe Burashka, а внук Лео (Антон Дубровский) коллекционирует снимки мертвых птиц и рисует порнографические мультфильмы. Какие-то эти русские американцы не наши! А наши – какие они? Возможно, ответ есть в пьесах Чехова, этого врача человеческих душ. Поэтому герои спектакля Грымова рассуждают о чеховских героях, спорят о русской литературе, о которой особенно приятно рассуждать в квартире на Манхэттене.

Фото: пресс-служба

Столкновение разных миров, систем ценностей, культурных кодов между приехавшими из России родителями и давно живущими в штатах детьми в спектакле выглядит уморительно, а порой и зубодробительно. Зрители узнают себя, сравнивают с собственными ощущениями. И вдруг окажется, что, действительно, "дым отечества нам сладок и приятен".

Грымов при помощи эффектной сценографии (художник Наталья Войнова) наполняет спектакль символами и аллюзиями. Иронизирует над миром, где бездельники без профессионального образования мнят себя блогерами и учат по интернету других "искать внутреннего ребенка". Смешная реальность! Именно поэтому "мАсквичи" у него пишутся через "а" – так в остальной России представляют московский "акающий" диалект. Режиссер оставляет и небольшой "автограф на память" в виде горящих букв на крыше одного из небоскребов Y&G (Yuri Grymov).

По стилю "МАсквичи" – эдакий захватывающий аттракцион, где и ветер, и песок, и рок-музыка. Все, как любит и умеет Юрий Грымов. Все, чтобы за два с половиной часа зрители могли точно понять, кто же они такие, эти странные "мАсквичи".

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Фото: пресс-служба
Автор: 27 мая 2022, 08:33 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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