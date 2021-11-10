"Он серьезно болен?": Безрукова показала высохшего актера Лавроненко

Звезда сериалов "Ликвидация", "Екатерина", "Аванпост" Константин Лавроненко весной отметил 60-летний юбилей. Актер очень востребован у продюсеров и режиссеров, он много снимается и иногда появляется на красных дорожках.
Так на премьере фильма "Последняя дуэль" Константина Лавроненко встретила актриса Ирина Безрукова. Знаменитости знают друг друга много лет. Они вместе снимались в картине "Землетрясение" и в сериале "По семейным обстоятельствам".
Безрукова утверждает, что Лавроненко – один из самых ее любимых кинопартнеров. За внешней холодностью и брутальностью Константина, говорит Ирина, скрывается чуткий, отзывчивый и позитивный человек. "Мы земляки и поэтому в каких-то моментах очень схожи", – рассудила актриса.
В личном инстаграм-аккаунте Ирина Безрукова опубликовала свежие фото с Константином Лавроненко. Поклонников артиста кадры встревожили, сообщает Пятый канал. Константин выглядит как выжатый лимон, рассуждают пользователи Сети. Дескать, знаменитость сильно похудела и покрылась морщинами. Утомленный внешний вид артиста некоторые интернет-обитатели связали с проблемами со здоровьем.
"Как будто высох. Может, он серьезно болен?" – отметил поклонник звезды сериала "По семейным обстоятельствам".
Отметим, в прошлом Константин Лавроненко пережил серьезное ДТП. В аварии знаменитость получила травму позвоночника. Происшествие отразилось на Лавроненко и в моральном плане. Дело в том, что в результате столкновения машин погибла семимесячная девочка. Константин не был виновником автокатастрофы, однако все равно очень переживал.
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