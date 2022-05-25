Злющая Шукшина со всей дури вмазала наживающимся на россиянах беглым артистам: Интеллигентская дрянь!

Мария Шукшина то и дело высказывается в адрес артистов, которые укатили за бугор, причем не скупится на выражения.

На этот раз актриса оказалась удивлена словами председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Дело в том, что спикер призвала россиян менее агрессивно относиться к представителям отечественного шоу-бизнеса, которые после начала спецоперации на Украине: мол, не стоит устраивать "охоту на ведьм". Собственно, это высказывание и решила прокомментировать Мария Шукшина.

Как передает "Царьград", артистка призналась, что была слегка удивлена озабоченностью верхней палаты. Однако ее личное мнение по поводу укативших за границу "хаматовых и прочей "интеллигентской" дряни" осталось неизменным. Охваченная злостью звезда театра и кино в очередной раз со всей дури вмазала звездам, напомнив, что все эти люди долгие годы зарабатывали деньги в России, причем не только концертной или актерской деятельностью, но и получая премии, награды, бюджетные деньги, контракты и "прочие ништяки",

А сейчас, говорит Мария Шукшина, беглецы поддерживают Украину, которую сама актриса назвала "вражеским государством". Собственно, всю эту сложившуюся ситуацию она считает неправильной. Стоит отметить, что звезда не в первый раз высказывается по этому поводу. Не так давно она сравнила сбежавших артистов с "рептилиями от заводчика". А потом Мария Шукшина и вовсе буквально дала под зад укатившей за бугор элите.