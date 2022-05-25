"Вражеский контент": истеричная Шукшина сцепилась с выскочкой Цискаридзе

Накануне артистка высказалась резко против возвращения на телеэкраны популярных ток-шоу или "постирочных программ", как назвала их сама Мария Шукшина. В своем телеграм-канале знаменитость поспешила напомнить руководителям телеканалов о том, что враги нацелены на разрушение наших духовно-нравственных ценностей и замену их на западные. Передачи, в которых перетряхивают грязное белье, как раз служат таким целям.
Шукшина предложила вообще отменить такие шоу, как "Пусть говорят" и ему подобные, и заменить их на патриотический контент, рассказывающий о простых людях – скромных героях тыла и на передовой.
"Постирочную предлагаю отменять как вражеский контент и не только ее," – резко заявила Шукшина.
Прошлась блондинка и по программе "Сегодня вечером", которая вернулась на экраны с новым ведущим. Уехавшего и страны Максима Галкина в шоу заменил Николай Цискаридзе, после чего артиста балета многие посчитали выскочкой. Эта программа кажется Шукшиной более достойной, чем другие, но и к ней накопились вопросы.
Оказывается, саму Марию недавно приглашали на съемки этого шоу и ей пришлось довольно эмоционально отказать. Получилось будто истеричная Шукшина сцепилась с самим Цискаридзе. Актриса возразила, мол наши ребята не жалеют себя в борьбе с нацистами, а мы все мусолим одни и те же темы – неправильно это. Сглаживая недопонимание с Николаем Цискаридзе, Мария Шукшина заметила, что его шоу куда лучше других, но и этой передаче давно пора менять формат. Появление нового ведущего как раз могло бы этому поспособствовать.