"Флаг в руки!": Успенская сплавила дочь завидному ухажеру вместе с приданым

Дочь российской исполнительницы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина как птица феникс возродилась после череды скандалов и неудач. После публичного обвинения матери в насилии, пристрастия к запрещенным веществам и побега в США к нерадивому отцу Плаксина вновь вернулась к матери и преобразилась.
Сейчас девушку не узнать. Она заметно похорошела, взялась за саморазвитие и выходит вместе с Успенской в свет. На днях мать и дочь появились на одном из мероприятий, где журналисты расспросили их насчет потенциального жениха для дочери Успенской. Шансонье отметила, что с радостью выдаст дочь замуж, если подходящая кандидатура найдется.
"Если мужчина такой найдется храбрый, который сможет ее покорить, я ему только флаг в руки дам, – заявила Успенская. – Легко отдадите? – спросил журналист. – Она что, игрушка? Она взрослая женщина, сама может делать выбор. Самое главное, чтобы она не ошиблась, как ее мамаша. Всю жизнь делала ошибки, все время влюблялась. – А приданое есть какое-то для Тани вообще? – Приданое? Это я", – с шуткой отметила Успенская.
Судя по описанию потенциального жениха, он должен быть завидным ухажером Татьяны Плаксиной. А будущая теща Любовь Успенская прозрачно намекнула, что даже после свадьбы никуда не денется из жизни своей наследницы.