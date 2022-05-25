"Это табу": разведенная Бузова отказалась от встреч с женатым мужиком

Журнал Cosmopolitan Russia теперь будет выходить под новым названием – The Voice Magazine. На его презентацию не могла не прийти одна из главных российских звезд – певица и телеведущая Ольга Бузова.



30 декабря 2016 года, после четырех лет брака, Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. Потом полтора года она состояла в отношениях с певцом Давидом Манукяном.

Сегодня Оля в поиске. Как пел Иван Козловский: "Сердце красавиц // Склонно к измене // И к перемене, // Как ветер мая". Но Бузова точно знает, какой мужчина ей не нужен. "Я никогда не буду общаться с молодым человеком, как с мужчиной, если у него есть девушка, а тем более, невеста или жена, – пояснила Бузова. – Для меня это всегда было, есть и будет табу".

"Я не хочу бесполезного общения, – продолжает Ольга. – Мне есть, чем заняться. Какие-то отношения возможны только, когда есть какие-то перспективы".

Но какой он, идеальный кавалер Бузовой? "Мне хочется, чтобы нашелся такой мужчина, который полюбил бы меня как Олю, а не как звезду, как известного человека. Чтобы он был поражен моими чертами лица просто как девушки, был бы влюблен в мою душу, мое чувство юмора, мою харизму. И чтобы думал не о том, как воспользоваться этим ресурсом, а чтобы удержать меня. Это чувство в последнее время во мне проявляется особенно остро", – заверила она.