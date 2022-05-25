"Быстро переобулись": Зверев возмущен лицемерием критиковавших за спецоперацию России звезд

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границ. Чулпан Хаматова теперь в Латвии, Татьяна Лазарева – в Испании, Рената Литвинова – во Франции. Максим Леонидов, Андрей Макаревич, Алла Пугачева и Максим Галкин – в Израиле.



Многие из уехавших звезд теперь открыто критикуют Россию, находясь вдалеке от нее. Но есть и те, кто в феврале ругал, а теперь – в первых рядах сторонников спецоперации.

"Много артистов переобулось, – возмутился Сергей Зверев во время презентации диска ремиксов на песню Кати Гусевой "Папик", который вышел при поддержке Юлии Корелиной и JKAgency. – Сначала они в соцсетях выложили посты с черными квадратами (среди таких, например, был Сергей Лазарев – Прим. ред.). Потом они выступали с разными заявлениями. А сейчас поют совершенно на других праздниках",

"Это очень некрасиво! – считает Сергей. – Я смотрю на них и думаю: "А что, так можно было?" Оказывается – можно. Есть у нас персонажи, которым можно вообще все".

Сам Зверев признается, что никогда у него и мысли не было уехать за границу в знак протеста, как сделали иные коллеги. "Ни в коем случае! – божится он. – Я, например, мог легко откосить от службы в армии, потому что был уже звездой в своем городе (Усть-Каменогорск – Прим. ред.) , меня знали все. Но я понимал, что не имею морального права – мой дед и дядя дошли до Рейхстага! Еще один дед погиб в первые годы войны. И я знал, что в такое в сложное время, когда на повестке и Афганистан, и Польша, не могу оставить Родину – достойно отслужил два года, был отличником боевой и политической подготовки. И сейчас на оставлю отчизну".