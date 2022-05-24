"Я дрянной человек": Приспустившая сарафан Алферова вывалила голый бюст на потеху публике

На днях артистка продемонстрировала свои достоинства в соцсетях. Чтобы скрасить своим поклонникам воскресный вечер и отвлечь их от плохих новостей, Ксения Алферова опубликовала несколько провокационный снимок. На фото актриса предстала в летнем голубом сарафане в белых горох. Замечтавшаяся звезда закрыла глаза, приспустила с плеча сарафан и практически вывалила голый бюст на потеху публике. Впрочем, фото служило лишь для привлечения внимания, а речь актриса завела совсем не об этом.
Ксении Алферовой очень захотелось поделиться с подписчиками любовью, в которой она буквально утонула, перечитывая записки знаменитой поэтессы Юлии Друниной и ее мужа – сценариста и режиссера Алексея Каплера.
"Я дрянной, глупый, плохой человек, но все это только остатки, главное, я узнал, что есть на свете большая любовь. Такая, что случается раз в сто лет, для одного из миллиона, и это в моей жизни случилось!" – процитировала Алферова берущие за душу слова влюбленного Каплера.
Начитавшись таких трогательных посланий двух известных людей, Ксения Алферова вспомнила, как давно она сама не писала записок своим любимым людям. Вдохновленная столь прекрасным примером актриса решила срочно восполнить этот пробел.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Алферова поставила крест на будущем детей.