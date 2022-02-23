"Все трещит по швам": Алферова поставила крест на будущем детей

Известная актриса Ксения Алферова сделала неожиданное заявление в День защитника Отечества.

Супруга Егора Бероева 23 февраля опубликовала в "Инстаграм" весьма серьезный пост. Она назвала своего избранника настоящим мужчиной, которым гордится. При этом Ксения Алферова призвала других представителей сильного пола бороться с окружающей действительностью.

По мнению звезды, современные мужчины делают недостаточно для совершенствования отчизны, а на молодом поколении знаменитость и вовсе поставила крест. Как отметила артистка, маленькие ребята и девчата совсем не читают Пушкина, плюс ко всему общаются на языке нецензурной брани.

"Образование, медицина, культура, экономика — все давно трещит по всем швам", — возмутилась Ксения Алферова. Звезда подчеркнула, что в России рушатся традиционные устои, которые нужно срочно восстанавливать.

"Дорогие Ильи Муромцы, пора встать, пришло время сказать "нет" псевдолиберальным ценностям, которые на самом деле являются пошлостью и грязью!" — бьет тревогу кинодива. Согласно ее точке зрения, неприятности в России происходят именно потому, что это допустили мужчины.

Знаменитость отметила, что в нынешней напряженной ситуации нужно активно проявлять гражданскую позицию. Ксения Алферова возложила надежду на защитников Отечества и заявила, что будет их поддерживать.

Как писали "Дни.ру", ранее актриса с воинственным настроем выступала против QR-кодов. Ксения Алферова отнесла к фашизму методы правительства и рассчитывала, что народ встанет на ее сторону.