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Шоу-бизнес
Беды не оставляют семью Алферовой: опасный недуг настиг 99-летнюю маму артистки

Беды не оставляют семью Алферовой: опасный недуг настиг 99-летнюю маму артистки

Пока Ирина Алферова лежала в больнице с пневмонией, ее мама и дочь также перенесли коронавирусную инфекцию.
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Актриса поступила в одну из столичных больниц в средне тяжелом состоянии. 70-летняя артистка заболела ковидом, который дал осложнения в виде сильного кашля, пневмонии и высокой температуры. Ее мужа, Сергея Мартынова, болезнь тоже не обошла стороной. Он лежал с супругой в одной палате. Для полного восстановления понадобился почти месяц. Состояние улучшилось через две недели после госпитализации, далее супругов долечивали.

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Дочь Ирины Алферовой, актриса Ксения Алферова, болезнь матери долго не подтверждала, не хотела, чтобы это активно обсуждали. Но коллеги Ирины справлялись о ее самочувствии напрямую. Позже Ксения рассказала, что беды никак не заканчивались: в звездной семье переболели все, включая 99-летнюю Ксению Архиповну, бабушку артистки. Все закончилось хорошо, сейчас все здоровы.

Ранее 47-летняя Ксения Алферова заявляла о своей позиции относительно прививок в блоге в "Инстаграм". Артистка резко против вакцинации. Хоть подписчиков у нее не так много, тема ковида всегда вызывает очень бурные обсуждения. Большинство комментаторов не согласны с мнением Ксении. Они рассказывают истории, которые подтверждают необходимость прививок.

Ранее супруг актрисы Егор Бероев на церемонии вручения "ТЭФИ" публично заявил, что не вакцинировался от коронавируса. Артист добавил, что не считает правильным разделение людей на привитых и нет, а также призвал уважать чужой выбор.

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Ирина Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
25 июля 2021, 13:18 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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