"Я в шоке": Располневшая пенсионерка Кадышева превратилась в мрачную старуху

Надежда Кадышева и ее тезка Надежда Бабкина являются одними из самых популярных фолк-исполнительниц России.

Между артистками существует девятилетняя разница в возрасте, но поклонники часто невольно сравнивают двух Надежд. Теперь же их образы сравнил специалист – стилист-имиджмейкер Елена Бестави. Почти 63-летняя пенсионерка Надежда Кадышева неприятно удивила эксперта.

В комментарии изданию Teleprogramma.pro Бестави прокомментировала наряды обеих певиц на одном из снимков, на котором они запечатлены вместе. По одному лишь фото заметно, что женщины – антиподы. С виду располневшая Кадышева предстала в длинном черном платье устаревшего фасона, которое превратило ее в мрачную старуху и совсем не добавило шарма. За такой аутфит Кадышева получила от эксперта всего лишь единицу.

"Ужаснейший образ. Я в шоке," – оценил наряд стилист.

Что касается 72-летней Бабкиной, то она выбрала очень современный и яркий образ: розовый жакет, плащ с желтой отделкой, джинсы и массивные украшения. По мнению имиджмейкера, такой наряд смотрится очень стильно, молодежно и позитивно – за него точно можно поставить все десять баллов.

Справедливости ради стоит заметить, что благодаря более современному светлому костюму на другом снимке Кадышевой удалось несколько реабилитироваться, однако в общем счете по сравнению с Бабкиной она все равно осталась далеко позади.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как резко постаревшую Надежду Кадышеву разнесли в пух и прах.