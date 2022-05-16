"Театр изменился": Костолевский рассказал об обстановке в "Маяковке" после ухода Карбаускиса

"Кинопоиск" представил заключительную серию "Триггера" – одного из самых сильных сериалов сезона. Создатели уже объявили, что фильм скоро обретет формат полного метра и выйдет в прокат, а потом будет и продолжение. Одну из ролей в ленте исполнил культовый советский и российский актер Игорь Костолевский. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ним на премьере.

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