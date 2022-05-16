"Театр изменился": Костолевский рассказал об обстановке в "Маяковке" после ухода Карбаускиса

25 февраля Миндаугас Карбаускис написал заявление об увольнении по собственному желанию. Новым художественным руководителем театра имени Маяковского уже назначен Егор Перегудов. Руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский представит его труппе 18 мая. Пока же Игорь Костолевский, который в будущем году отметит 50-летия служения "Маяковке", рассказал о том, что происходит в театре сегодня.
"Театр, конечно, изменился за те полвека, что я там служу, – говорит Костолевский. – Когда я пришел туда (в 1973 году, после ГИТИСа, оказавшись в числе трех лучших выпускников – Прим. ред.), это был великий театр с выдающимися артистами. Я смотрел, открыв рот, на Джигарханяна, Доронину, Тенина, Сухаревскую, Ромашина. Мы пришли в театр с Наташей Гундаревой и Женей Симоновой, это было абсолютное счастье. А теперь я стал уже Игорем Матвеевичем, и мне это немножко странно (улыбается)".
С учеником Петра Фоменко Миндаугасом Карбаускисом актер работал с 2011 года, когда знаменитый литовский режиссер возглавил театр Маяковского и превратил его в один из лучших стране. "Это замечательный худрук, который за 10 лет очень много создал, стал лауреатом всех театральных премий, всегда очень бережно относился к русской классике, – продолжает Костолевский. – Он изменил в театре и атмосферу, и вообще все. А сейчас ушел в силу известных обстоятельств, но еще должен закончить спектакль".
Что же касается нового худрука, то Игорь Костолевский полон оптимизма. "Мы возлагаем на него большие надежды, – говорит актер. – Это очень хороший, интересный режиссер, ждем 18-го представления ему".
А вот о собственном 50-летии в театре, о громком бенефисе Костолевский пока не думает. "Я вообще это все не люблю, не хочу официоза и торжественных речей, – признался он. – Вполне достаточно, если удастся просто что-то интересное сыграть".