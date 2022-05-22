"Это мать-убийца": Изнасилованной Шукшиной вырезали женские органы после абортов

Родная сестра знаменитой актрисы Ольга Шукшина стала гостьей шоу "Секрет на миллион". В студии программы женщина стала рубить правду-матку и выложила такие детали личной жизни, о которых не принято даже шептаться. "Это мать-убийца", — жестко заявила о себе родственница Марии Шукшиной.
Знаменитость рассказала о том, как ее изнасиловал известный и ныне покойный режиссер. Это случилось около 30 лет назад, тогда Ольга не придала сексуальной связи большого значения. Пьянки, тусовки с влиятельными людьми и беззаботное времяпровождение сделали свое дело.
Цена такого образа жизни оказалась слишком высокой. В юности сестра Марии Шукшиной несколько раз беременела от разных мужчин и избавлялась от собственных детей хирургическим путем. Многократные аборты привели к последствиям — Ольге вырезали женские органы из-за опухоли.
Сейчас женщина говорит о своей участи стойко, даже не роняя слез. "Есть определенный закон: совершив вот такой смертный грех — убийство младенца во чреве, счастья на вот этом горе не построишь Я стала биться в стену монастыря от этого удушья", — призналась блондинка на шоу "Секрет на миллион".
В рамках программы Ольга затронула и другие пикантные темы. По ее словам, Мария Шукшина должна прийти на подобный проект, чтобы раскаяться в содеянном.