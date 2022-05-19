"Приковала к батарее, посадила на хлеб и воду": 83-летнюю Федосееву-Шукшину извела дочь

Имена Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее дочерей в последнее время часто упоминаются в СМИ в связи со скандалами.

В субботу 21 мая младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга появится на телеканале НТВ в программе "Секрет на миллион". Анонс выпуска уже появился в Сети, и из него можно сделать кое-какие выводы. Очевидно, что Ольга Шукшина рассказала Лере Кудрявцевой некоторые сокровенные тайны своей знаменитой семьи.

Несколько лет назад вдова Василия Шукшина вышла замуж, связав свою жизнь с экс-продюсером группы "На-на" Бари Алибасовым. Ольга, оказавшаяся в непростых отношениях с матерью, поспособствовала распаду этого странного брака, подробности которого без конца всплывали в СМИ. У дочери Федосеевой-Шукшиной накопилось множество вопросов к новому отчиму, на которые она не находила ответов.

Уже после скандального развода с Алибасовым Федосеева-Шукшина, по информации СМИ, оказалась в доме престарелых. Многие тогда решили, что это нерадивая дочь буквально извела 83-летнюю мать. В Сети на Ольгу Шукшину обрушилась лавина критики.

"Я ее приковала к батарее, посадила на хлеб и воду," – рассказала Ольга о том, как она якобы извела мать в представлении злобных хейтеров.

Что же случилось на самом деле, зрители телеканала НТВ смогут узнать подробнее уже в эту субботу в полном выпуске шоу.

Как сообщает РИА ФАН, недавно о скандальной семье высказалась Надежда Бабкина. Артистка устала смотреть на то, как родные великого писателя позорят его имя в различных ток-шоу. Бабкина даже пробовала урезонить разошедшихся женщин, но это оказалось бесполезно.