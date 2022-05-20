"Люблю бесконечно": ушедшая жена Николаева засветилась с богатым папиком

Супруга Игоря Николаева не перестает общаться с поклонниками в популярных социальных сетях. Юлия Проскурякова "сыпет" фотографиями и видео, погружая многотысячную аудиторию в разные детали своей жизни. Например, недавно женщина сообщила об особенном дне любимого человека.
Проскурякова опубликовала в своем телеграм-канале снимок, на котором она запечатлена с дорогим папочкой. "С днем рождения! Здоровья, самое главное здоровья!!! Пусть все твои желания исполнятся! Люблю тебя бесконечно:) и очень тобой горжусь!!! (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) – написала супруга музыканта.
Согласно открытым источникам, Павел Сергеевич Проскуряков является юристом по образованию, некоторое время работал в прокуратуре. В последнее время отец Юлии работает нотариусом. Все это, а также то, что мужчина – член богатого семейства, говорит о его хорошем материальном положении.
Ранее Юлия Проскурякова сообщила об уходе. Супруга Игоря Николаева, которая относительно недавно стала частью молодого театра "Курс" и сыграла в спектакле "Утиная охота", уведомила поклонников о паузе в работе. "Мы уходим на каникулы и встретимся с вами в сентябре", – писала артистка в соцсети.