Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Понедельник
15 ноября
Лента новостей
16:24
Мишустин назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России
16:23
С позором изгнанная из турецкого отеля Волочкова плюнула в злопыхателей
16:13
Из Останкинской телебашни эвакуировали 150 человек
15:48
Плюнувшая в памятник Джигарханяна Цымбалюк-Романовская сделала громкое заявление
15:40
"Приехал тити делать": Пришлепнутый разводом экс-супруг Бородиной ложится под нож
15:39
Обнародован страшный диагноз покрытой синяками Елизаветы II: Слабеет на глазах
15:33
Облившая помоями Бузову 66-летняя Копенкина вышла на люди в стрингах
15:09
Три развода, первенец в 54 года и тайны: как на самом деле живет Ингеборга Дапкунайте
15:09
Молодой красавец-актер: раскрыто имя возможного любовника Кристины Асмус
14:58
Цымбалюк-Романовская плюнула на могильный памятник Джигарханяна: Испортили репутацию!
14:49
"Будет малыш!": Макеева навязала мужу-алиментщику лишний рот
14:48
"Манижа хочет больше": певица обвела жениха вокруг пальца?
14:47
"Это катастрофа!": бывшая жена Шаляпина вмешалась в скандал с изгнанной из театра Бузовой
14:40
"Это нормально": закомплексованная Кудрявцева призналась в ретуши своих снимков
14:29
Эксперт назвал минусы квартир в домах под реновацию
14:25
Обрюзгший Круз вызвал оторопь: Раздуло как жабу
14:18
Глава Центробанка назвала виновных в росте инфляции в России
14:15
"Подаю в суд": Пригожин намерен расквитаться с облившим его грязью Руссо
14:09
Итоги переписи: подсчитана численность населения Подмосковья
14:02
Не дает жениться: почему Рудковская встала между Биланом и его невестой
13:59
"До гробовой доски": Вышвырнутая из дома вдова Проскурина забросила могилу мужа
13:50
Миддлтон заменила Елизавету II после новости о тяжелом состоянии: Слезы и воспоминания
13:47
"Перенес достойно": вскрылись подробности состояния Гаркалина после операции
13:35
Внебрачные дети, случайные связи и молоденькая жена: как сложилась жизнь актера Анатолия Журавлева
13:27
Это не от падения: у госпитализированной с острой болью Бородиной нашли новые травмы
13:14
"Большая беда": Проклова закидала камнями Зарубину после исповеди
12:53
"Стать жертвой": что творится с психикой Гузеевой
12:52
Изгнанной из МХАТа Бузовой нанесли новый удар: Осталась у разбитого корыта
12:41
Агутин врезал выскочке Бузовой: Бабло должно поддерживаться мозгами
12:39
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о январских морозах в ноябре
12:09
"Как не стыдно": Знаменитой актрисе врезали за плевок в Бузову
11:53
Всплыли детали страшного состояния изувеченного Руссо: Опухоль и проблемы с органами
11:47
За сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса
11:46
"Просто загнусь": Седокова напугала россиян серьезными проблемами в жизни
11:19
Потеря матери, желание сдаться в психушку и роман с Меньшиковым: как живет звезда "Сватов" Маргарита Шубина
11:19
"Двойняшками с ДЦП": заговорили о беременности Пискун от Барецкого
11:10
Трясущаяся Ротару привела народ в ужас: Поражение мозжечка или интоксикация
11:03
Стало известно о скорой свадьбе певицы Манижи
10:55
Неизвестный обстрелял основателя рок-группы "Ногу свело!" в Москве
10:44
В Тюмени от коронавируса умер месячный ребенок
10:29
Счастливого Крутого поздравляют с рождением сына
10:18
"Тяжело вспоминать": что испытала дочка Началовой на сцене
09:52
Потеря мамы и новая семья отца: как живет и выглядит восьмилетний сын Шепелева и Фриске
09:51
Известная певица обнародовала проделки Билана: Заказали в номер пачку презервативов
09:51
"Я расплакался из-за горя в семье": устроившая пьяный дебош в самолете актер "Ржева" сделал признание
09:19
"Плевок в душу": неблагодарный Шаляпин вышвырнул ошарашенную Кравец
09:03
"Рухнула она, а стыдно мне": Бузова публично опозорилась
09:02
Взвывший от одиночества Богомолов стал женщиной: Высокие каблуки и короткая юбка
08:34
Прилучный раскрыл правду об истощенной Карпович: Посещает онкоцентр
08:24
Рейтинг одобрения Байдена американцами упал до исторического минимума
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кикабидзе призвал артистов Украины забыть дорогу в Россию
"Было плохо": Добитая предательством Бузова учинила разборки с подружкой Манукяна
"Ненавижу простой народ": знающая себе цену Собчак плюнула в россиян
"Подпортила карму": Пересильд прокляли после глупых слов о больных детях
"Еще одна жертва": Перекроенная хирургами Цыганова показала неузнаваемое лицо
Отказ Лукашенко от транзита газа нанесет сильный удар по отношениям России и Белоруссии – замглавы ФНЭБ
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Три развода, первенец в 54 года и тайны: как на самом деле живет Ингеборга Дапкунайте

Три развода, первенец в 54 года и тайны: как на самом деле живет Ингеборга Дапкунайте

58-летняя актриса Ингеборга Дапкунайте не любит раскрывать общественности детали своей жизни. Однако несколько лет назад артистка удивила поклонников дважды: сначала объявила о появлении на свет первенца, а потом показала всей стране его лицо.
прочитано 555 раз

В первый раз Дапкунайте появилась на сцене уже в четыре года. Бабушка будущей актрисы, которая часто присматривала за внучкой, работала администратором в Театре оперы. Именно там девочка исполнила свою первую в жизни роль, сыграв сына Чио-Чио-сан в постановке "Мадам Баттерфляй". Позже Ингеборга начала ходить в театральную студию и увлеклась спортом, а после школы поступила в Литовскую консерваторию.

ПО ТЕМЕ

БДСМ-забавы Деревянко и Дапкунайте в актерском вагончике попали на фото

Виторгана перекосило после сцены секса с Дапкунайте

Первую роль в кино актриса получила после 20 лет в фильме "Моя маленькая жена". Однако настоящая слава пришла к ней только через пять лет, когда она снялась в "Интердевочке", исполнив роль Кисули. Сразу после выхода на экраны фильм завоевал сердца зрителей, а Дапкунайте стала востребованной актрисой.

Несмотря на плотный график и бурное развитие карьеры, артистка находила время для личной жизни и успела трижды выйти замуж. Первым супругом звезды стал актер Арунас Сакалаускас, который учился с ней в консерватории и два года не решался признаться возлюбленной в чувствах. Спустя время пара не только узаконила свои отношения, но и обвенчалась. Однако супруги разошлись, когда Дапкунайте уехала в Англию по работе и встретила новую любовь.

Со вторым супругом, театральным режиссером Саймоном Стоуксом, Ингеборга познакомилась на работе в театре в Лондоне. Пара развелась спустя 10 лет брака – поклонники не сразу узнали о разрыве актрисы с мужем. К тому же, Дапкунайте не рассказывала о причинах расставания и не раскрывала деталей отношений со вторым мужем.

В третий раз артистка вышла замуж за адвоката Дмитрия Ямпольского. Роман пары закрутился, когда и Дмитрий, и Ингеборга не были свободны. Ради звезды мужчина оставил свою прошлую жену. Однако и этот брак артистки распался спустя несколько лет – с третьим супругом она развелась в 2017 году. А позже стало известно о том, что у актрисы появился первый и единственный наследник.

Сейчас Дапкунайте растит четырехлетнего сына одна – звезда стала матерью в 54 года. Ингеборга учит мальчика литовскому языку и часто берет его с собой в поездки. Актриса по-прежнему практически не раскрывает подробности своей жизни, однако в 2018 году она все-таки показала лицо сына в документальном фильме о себе. Звезда продолжает активно сниматься в кино и играть на сцене.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
15 ноября 2021, 15:09 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дапкунайте задрала ноги похлеще Волочковой

комментарии

Ответить:

Гость894631
Пожаловаться Ответить
Котшка в мешке! Абсолютно фальшивая недоартистка!!
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Это катастрофа!": бывшая жена Шаляпина вмешалась в скандал с изгнанной из театра Бузовой

Бизнесвумен возмущена
Шоу-бизнес

"Перенес достойно": вскрылись подробности состояния Гаркалина после операции

Деталями поделился друг актера
Шоу-бизнес

Трясущаяся Ротару привела народ в ужас: Поражение мозжечка или интоксикация

Врачи призвали не тянуть

Шоу-бизнес

"Рухнула она, а стыдно мне": Бузова публично опозорилась

Певица попыталась обратить все в шутку

Гороскоп

Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей
Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе

Здоровье

Мишустин назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России
За сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса
В Тюмени от коронавируса умер месячный ребенок
Среди привитых от ковида россиян разыграют деньги и котят

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

Итоги переписи: подсчитана численность населения Подмосковья
Под Оренбургом мужчина жестоко убил жену и маленького ребенка
Житель Подмосковья натравил бойцовского пса на женщину
В Кемерове загорелся частный дом
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+