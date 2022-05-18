"А Галкин пусть учит иврит": Скабеева сообщила о возвращении Пугачевой без клеймящего Россию мужа

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Алла Пугачева, например, с пятым мужем Максимом Галкиным и младшими детьми улетела в Израиль.



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