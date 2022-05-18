"А Галкин пусть учит иврит": Скабеева сообщила о возвращении Пугачевой без клеймящего Россию мужа

На родине против юмориста и телеведущего Максима Галкина даже предложили завести уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил. В своих социальных сетях он позволяет себе такие антироссийские высказывания, что, кажется, возвращаться в родные палестины не планирует.
А вот всегда мудрая Алла Пугачева никаких громких политических заявлений не делала все это время. Но сказала, правда, что к началу нового учебного года планирует с младшими детьми вернуться в Россию. "А как же! Каникулы-то заканчиваются!" – пояснила Примадонна.
С этой радостной для поклонников новости и начался специальный выпуск программы "60 минут" на телеканале "Россия".
"Накануне стало известно, что Галкин с Пугачевой возвращаются в Россию будто бы осенью, – заявила ведущая Ольга Скабеева. – То ли спецоперация России на Украине закончится, но сама Пугачева сказал, что это потому что детям надо в школу".
"Это важно, заметил соведуший Скабеевой Евгений Попов. – Галкин пусть остается где угодно, пусть иврит учит, а наше достояние – Пугачеву – верните!"
Алла Пугачева – это достояние не только России, но и 1/6 части суши, кумир всего постсоветского пространства. Об этом, в частности, говорили в открытом письме президенту России участники движения "Аллмания" и клуба поклонников "Апрель", которые были возмущены хамским выпадом главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян в адрес Народной артистки Советского Союза и ее мужа.