"Я буду счастлива!": 53-летняя Буланова готовится стать мамой в третий раз

Татьяна Буланова после двух провальных браков мечтает наконец-то обрести женское счастье.

Как оказалось, певица уже не один год в отношениях с мужчиной, имя которого она тщательно скрывала. Но теперь парочка у всех на виду: избранник артистки – предприниматель и в прошлом теннисист Валерий Руднев, который младше Татьяны Булановой на 19 лет.

Кстати, артистка после двух лет отношений уже не стесняется говорить о грандиозных планах на будущее. Так, исполнительница хита "Не плачь" призналась, что уже этим летом готова выйти замуж – если позовут. "Какие-то разговоры в воздухе в нашем витают", – отметила певица, добавив, что ждет первого шага от молодого бизнесмена. Конечно, если в ЗАГС ехать все же посчастливится, то без белого пышного платья: мол, говорит звезда эстрады, в 50 лет это будет выглядеть глупо.

Это еще не все планы на ближайшее будущее: возлюбленные обсуждают пополнение, а Татьяна Буланова признается, что готова стать мамой в третий раз. Рожать самостоятельно она не собирается, а вот найти суррогатную мать хочет, к тому же яйцеклетки заморожены. Вот только у ее молодого избранника другие планы: он мечтает усыновить ребенка. Как передает Пятый канал, о рождении наследников задумался и старший сын артистки, который сейчас встречается с девушкой. Так что, в любом случае звезда станет если не мамой, то бабушкой.

"Я буду счастлива! Это их ребенок, они будут его растить. Я буду только приходить, ну помогать, конечно, как по возможности", – поделилась Татьяна Буланова.