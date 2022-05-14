Заморозившая яйцеклетку Буланова заикнулась о свадьбе с молодым любовником

Татьяна Буланова вот уже несколько лет состоит в отношениях с Валерием Рудневым. Несмотря на то, что предприниматель значительно старше певицы, они счастливы друг с другом. При этом артистку вовсе не смущает разница в возрасте. Она убеждена, что это все стереотипы, от которых надо избавляться.
Стоит отметить, что возлюбленный звезды хочет полноценную семью, в которой будут и дети. Однако 53-летняя Буланова не спешит становиться матерью да и вообще рожать сама не желает. Пара задумывается об услугах суррогатной матери. Как оказалось, певица некоторое время назад заморозила яйцеклетку, чтобы иметь возможность в будущем обзавестись потомством. При этом возлюбленные не против подарить свою любовь чужому ребенку. Так, они рассматривают вариант усыновления.
На фоне размышлений о детях Татьяна уже начала задумываться о замужестве. Более того, она уже готовится к новому статусу. Однако пока что заветного предложения она не получила. Стоит отметить, что она не отчаивается. Женщина призналась, что беседы о браке они уже ведут, но пока что все это остается на уровне беседы.
Буланова призналась, что мечтала бы выйти замуж уже летом. При этом звезда не настаивает на пышном торжестве. Ей достаточно штампа в документе.