Вот же фрик! Любовник Меган Фокс спустил два миллиона на маникюр

Накануне состоялась церемония вручения премии Billboard Music Awards 2022, на которую, помимо прочих знаменитостей, явилась Меган Фокс вместе со своим возлюбленным, рэпером Machine Gun Kelly. 32-летний артист был представлен в номинации "Лучший рок-исполнитель", но заветную награду не получил.
Несмотря на неудачу, любовник Меган Фокс запомнился собравшейся публике своим внешним видом, а точнее – маникюром, которым он похвастался перед камерами. Рэпер, как настоящий фрик, продемонстрировал бриллианты на ногтях. Такой маникюр обошелся мужчине в 30 тысяч долларов (два миллиона рублей).
К слову, Machine Gun Kelly не в первый раз удивляет публику дизайном ногтей. Например, недавно на одном из популярных шоу избранник популярной модели, имеющий собственную линейку лаков для ногтей, появился с графическим розово-зеленым маникюром.
Напомним, 16 мая Меган Фокс отмечает день рождения. В этом году звезде фильма "Трансформеры" исполнилось 36 лет. Накануне личного Нового года актриса приняла участие в горячей фотосессии. Знаменитость показала перед камерой животную страсть. Подробнее об этом писали "Дни.ру".