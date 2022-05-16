И за бугром не нужен: План решившего заработать еврейские деньги Галкина провалился

В Израиле у беглеца Максима Галкина, кажется, не все так гладко.

С началом спецоперации на Украине звездное семейство одним из первых покинуло Россию. И хотя Примадонна позже объяснила побег в Израиль отдыхом и лечением, многие связывают его с неприятностями, настигнувшими Максима Галкина на родине.

Дело в том, что шоумен, еще будучи дома, стал негативно высказываться в адрес специальной операции, чем сильно разгневал даже самых преданных фанатов. В итоге публика ринулась сдавать билеты на один из предстоящих концертов, который в конце концов вовсе отменили. Позже под откос пошли и другие выступления комика, к тому же он исчез с телеэкранов и остался без рекламных контрактов.

Многие пророчили Максиму Галкину бедное существование за бугром. Но он не растерялся: продолжая волну негатива в адрес Родины, он объявил о концертах в городах Израиля. Более того, не так давно он анонсировал дополнительные выступления – для тех, кто не успел купить билеты. Однако, все оказалось не так гладко, а план супруга Аллы Борисовны заработать еврейские деньги, кажется, провалился.

Дело в том, что 21 июня в Кирьят-Моцкине должно состояться выступление юмориста, однако внезапно зрители стали сдавать билеты. Так, 14 мая для покупки был доступен только один билет, а сегодня – уже восемь. Так что, Максиму Галкину остается надеяться, чтобы история с отменой выступлений не повторилась.