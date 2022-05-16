"Воруется не меньше 85%": Собчак потеряла дар речи от набивающего карманы проныры Михалкова

Новым героем ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" стал режиссер-документалист Виталий Манский, который среди прочего является опытным фестивальным менеджером. В его беседе с Ксенией Собчак речь зашла о воровстве на крупных российских кинофестивалях.
Виталий Манский заявил, что на фестивале Никиты Михалкова ММКФ воруются огромные суммы.
"Воруется на Московском международном фестивале не меньше 85% бюджета," – подчеркнул фестивальный менеджер.
Манский объяснил, что он может с точностью просчитать, сколько стоит такое мероприятие, и он уверен, что это не больше 15% выделяемых на него средств.
Ксения Собчак при озвучивании таких цифр буквально потеряла дар речи. Журналистке даже показалось, что воровство в таких размерах просто невозможно, но ее герой заявил, что при необходимости готов в суде отстаивать свою правоту по данному вопросу.
Судя по всему, заявления режиссера ошеломили не только Собчак, но и многих других россиян. В телеграм-пабликах стали бурно обсуждать слова Манского и заподозрили, что Михалков – еще тот набивающий карманы проныра: раз такое творится на его фестивале, то и сам режиссер не может не иметь к этому дела. Впрочем, пока никаких подтвержденных данных сказанному нет, а сам Никита Михалков еще не комментировал скандальные заявления фестивального менеджера.
Кстати, говоря о российских фестивалях, на которых вообще не воруют, Виталий Манский с уверенностью назвал "Кинотавр".
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как плохо говорящую "мажорку" Ксению Собчак смачно приложили.