Плохо говорящую "мажорку" Собчак смачно приложили: Кто кого – шпили-вили

Накануне Ксения Собчак решила взять интервью у Дмитрия Тарасова – бывшего мужа Ольги Бузовой. Это вызвало смех у популярного в интернете блогера Лены Миро. В своем микроблоге она разнесла в пух и прах Собчак, не забыв также о ее бывшей "коллеге по бревну".
Миро позабавило то, что журналистка решила поговорить с футболистом о политике. Она вспомнила, как Собчак и Бузова вели передачу о том, как люди пытаются построить дом и любовь. Так, она назвала звезд провинциалками и заявила, что одна – "мажорка из МГИМО", но до сих пор не выучила английский, а другая всем рассказывала о красном дипломе географического факультета, но так и не показала заветную корочку.
Также она отметила, что в свое время Бузова и Собчак обсуждали никому не нужные темы. "Кто кого – шпили-вили, кто чью маму дурой назвал", – пишет Миро. Однако в какой-то момент "образованные подруги" решили податься в другие отрасли. Одна – в политику, другая – сначала замуж, а потом в песенную индустрию.
Миро высмеяла желание Собчак говорить о высоком на фоне всего прошедшего. Так, теперь она обсуждает вопрос России, причем еще с бывшим мужем Бузовой – спортсменом Дмитрием Тарасовым. Блогер добавила, что теперь она ждет другую беседу – уже с Бузовой и Виторганом. Она заявила, что им есть что сказать.