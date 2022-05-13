Первое свидание: Сумасбродный Милохин привел новую пассию на кладбище

Личная жизнь Дани Милохина очень волнует всех его многочисленных поклонниц.

После расставания с прежней пассией – Юлией Гаврилиной популярному блогеру приписывали множество романов. Один из них молодой человек наконец рассекретил. На днях Даня Милохин пришел в шоу для влюбленных "Ты меня знаешь?" вместе со своей коллегой Екатериной Толстопятовой, известной под псевдонимом Айм Катюша. Слухи о романе пары ходили давно, теперь они получили подтверждение. Судя по всему, влюбленные вместе еще с прошлой осени.

Отвечая на вопросы друг друга, пара пролила свет на свои отношения. Так Даня Милохин рассказал о том, где прошло их первое свидание.

"Кладбище — это место," – разоткровенничался тиктокер.

Катя Толстопятова в свою очередь добавила, что столь оригинальное место для романтической встречи предложила именно она, однако девушка все-таки не думала, что ее избранник на это согласится. Сумасбродный Милохин не стал тушеваться и привел свою новую пассию на кладбище. Это было как раз на Хэллоуин. Видимо, молодые люди отлично провели время вместе.

Также в рамках шоу Милохин признался, что ревнует свою девушку, когда та общается с другими парнями, и для него самого это очень необычно. Толстопятова же заверила, что старается не давать избраннику поводов для ревности.

Напомним, что еще недавно Дане Милохину приписывали роман с фигуристкой Евгенией Медведевой. После завершения "Ледникового периода" пара опровергла эту связь. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, на кого Женя Медведева променяла Даню Милохина.