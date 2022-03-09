"Возраст на лицо": резко постаревшую Кадышеву разнесли в пух и прах

Россияне активно обсуждают как лицо, так и фигуру звезды. Некоторые посчитали, что Надежда Кадышева выглядит изможденной и похудевшей. Некоторые предполагают, что исполнительница якобы прибегала к услугам пластических хирургов.
Многие уверены, что артистка стала выглядеть явно хуже, чем прежде. Они предположили, что знаменитость страдает от тяжелой болезни. Сама Надежда Кадышева уже в сентябре после некоторого перерыва начала активно выступать, не комментируя домыслы о себе.
Звезда сообщила о предстоящих гастролях в своем инстаграм-аккаунте. Так, певица со своим коллективом "Золотое кольцо" собирается вскоре выступить в Ульяновске, Тольятти, Самаре и Казани. Публикацию она дополнила роликом с концерта. Фолловеры стали вновь активно обсуждать ее внешность.
"Возраст на лицо, как не молодись…", — написал один из комментаторов. Ранее визажист Алина Ножичкина проанализировала внешний вид Надежды Кадышевой. Не секрет, что многие критикуют звезду за слишком, по их мнению, яркий макияж. Но есть и те, кто восхищается образом знаменитости.