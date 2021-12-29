"В цветах радуги": разукрашенную Кадышеву унизили

Надежду Кадышеву уже давно обсуждают в Сети. Блогер Олеся Широкова прошлась по новому образу певицы.

Недавно в социальных сетях появились фотографии и видео, на которых предстала Надежда Кадышева. Все бы ничего, если бы не ее внешний вид, которых многих поверг в шок! Ее внешность тут же все стали обсуждать, а некоторые заподозрили ее в пластических операциях. Хирург внимательно рассмотрел снимки и сделал неутешительный вывод по поводу того, ложилась ли исполнительница под нож или нет.

Напомним, что на кадрах знаменитость вышла к журналистам в разноцветном пальто, которое украшал ярко-розовый воротник. Образ музыкант дополнил ярким макияжем и длинными сережками. Многие осудили певицу за смелость.

"Считаю, что Надежда хочет ради хайпа сделать все, чтобы о ней заговорили. В таком возрасте нужно, я думаю, престижно одеваться, а не в цветах радуги", – не сдержала эмоций Олеся Широкова.

Блогер не смог пройти мимо и не дать совет, как помочь Надежде Кадышевой выглядеть по-другому. Эксперт относит себя к той группе людей, которая выразила недовольство по поводу выхода звезды. Все оказалось очень просто.

"Я бы порекомендовала найти стилиста для хорошего стиля ей. А пока со стороны это смотрится очень странно. Артист в цветах радуги", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Широкова.