Посмеявшаяся над Собчак Канделаки раскрыла свое местонахождение

На прошлой неделе Ксения Собчак покинула Россию. Журналистка сообщала, что вместе с сыном улетела в Турцию. Этот отпуск, по словам телеведущей, был запланирован, и она не стала его отменять из-за весьма напряженной общественно-политической обстановки.
Однако позже Собчак заметили в израильском аэропорту. В Сети появилось фото, на котором запечатлена знаменитость возле багажной ленты. Так появились слухи о том, что Ксения надолго улетела в Израиль, и туда же направился ее супруг Константин Богомолов. Якобы режиссер имеет израильский паспорт.
Журналистка Тина Канделаки, как пишут СМИ, посмеялась над покинувшей Россию Собчак, рассказав подписчикам в "Инстаграм" о своем местонахождении. Телеведущая сообщила, что по-прежнему находится в Москве. "Даже в отпуск не улетела", – написала знаменитость в "Сторис".
Напомним, на Украине завели уголовное дело против Тины Канделаки после того, как она публично поддержала спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Незалежной. Украинская генпрокуратура намерена объявить журналистку, призвавшуюдоверять только официальной информации Москвы, в международной розыск.