"Эту дыру не заткнуть": Заявившая о разводе Канделаки ляпнула горькую правду

46-летняя Тина Канделаки объяснила причину краха любовных отношений.

В День всех влюбленных Тина Канделаки получила в Сети множество вопросов о том, как правильно строить личную жизнь. Поклонницы доверяют ее женскому опыту, надеясь получить полезныесоветы. Например, у журналистки поинтересовались, стоит ли расходиться с супругом, если любовь прошла.

Чужие проблемы вынудили знаменитость заявить о разводе. Точнее — о его возможном источнике. По словам звезды, брак может рушиться потому, что женщина не испытывает любви к себе. Ведущая уверена, что в таких случаях нужно заняться самокопанием, чтобы обрести правильные привычки и быть наполненной благоприятным чувством.

"Настоящая любовь с мужчиной начинается с любви к себе. Если ее нет, то эту "дыру" не заткнуть мужчиной, пирожными, вином, трудоголизмом...", — ляпнула горькую правду жизни Тина Канделаки.

Журналистка полагает, что любовь к себе заключается в дисциплине и режиме, а не постоянном потакании собственным слабостям. Звезда признала, что транжирство денег на мимолетные желания и бесконтрольное поедание сладостей — это не то, к чему нужно стремиться.

Любовь к себе — это о самовоспитании, о создании правил, которые помогают изменить жизнь к лучшему. Тина Канделаки убеждена, что ее методика помогает испытывать подлинную радость и добиваться желаемых результатов. Они, по мнению теледивы, гораздо лучше новой сумки и калорийного десерта.