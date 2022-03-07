“Лишение свободы”: Плюнувшему на законы Баскову пришел конец

Николай Басков рискует угодить за решетку.

Украинский суд признал Николая Баскова виновным в том, что разжигал ненависть и пропагандировал недружественные действия. Именно поэтому его заочно было решено арестовать. Причиной тому стала публикация артиста в "Инстаграм", в которой он публично поддержал "специальную операцию" на Украине.

К "золотому голосу России" обратилась Ирина Венедиктова, являющаяся генеральным прокурором Украины. Она поинтересовалась у Баскова, почему он решил так высказаться в социальных сетях. По мнению обвинения, артист "инфицировал" подобным мнением многих российских граждан. Также Венедиктова предположила, что сам певец не писал опубликованный текст самостоятельно и даже не удосужился его прочитать перед размещением. Ведь, по ее мнению, заявление это было абсурдным. Также она отметила, что теперь Николай Викторович официально признан подозреваемым в соседнем государстве. "Наказание предусматривает лишение свободы", – написала она на своей страничке в Facebook. Также Венедиктова пригрозила Баскову арестом при попытке пересечь границу любой другой страны.

Напомним, что те же самые меры украинский суд решил предпринять в адрес Олега Газманова. Так, его тоже планируют объявить в международный розыск.