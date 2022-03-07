Жена Газманова прижалась к мохнатому жеребцу после слухов о расставании: Сильно накрыло

Супруга вокалиста Олега Газманова сделала откровенное признание. Марина Газманова пожаловалась на эмоциональную подавленность.
"В последнее время меня сильно накрыло, и я как Мюнхгаузен, вытаскиваю себя из внутреннего монстра тьмы", – поделилась супруга вокалиста в личном микроблоге.
Газманова тратит много душевных сил, чтобы поддерживать внутреннее равновесие. Накануне, 6 марта, в христианский праздник Прощеное воскресенье Марина искренне извинилась перед теми, кого когда-то огорчила. Кроме того, жена вокалиста рассказала, что больше не держит зла на обидчиков.
К публикации Марина Газманова прикрепила собственное фото. В кадре избранница звезды отечественной эстрады прижимается к белому мохнатому жеребцу.
Отметим, в конце января появились слухи о проблемах в браке Марины и Олега Газмановых. Дескать, пара на грани развода и скоро расстанется. Сплетни спровоцировало видео, на котором супруга артиста танцует с молодым красавцем. Позже выяснилось, что Газманова проводила время с хореографом, пока ее муж с друзьями катался на лыжах в горах.
Тогда на фоне шумихи исполнитель песни "Есаул" увез жену на Мальдивы. Поклонники решили, что на курорте Олег и Марина спасали отношения от краха.