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Шоу-бизнес
"Ты нафиг не нужна": ушедшую Рудковскую облили помоями

"Ты нафиг не нужна": ушедшую Рудковскую облили помоями

Яна Рудковская столкнулась с критикой из-за ухода в "Одноклассники".
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Яна Рудковская, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, обеспокоена происходящим в мире. Именно поэтому она решила напомнить о существовании своей страницы в "Одноклассниках". По ее словам, многие пользуются этой социальной сетью, в ней насчитывается сорок миллионов человек. "Многие спрашивают, есть ли у меня там аккаунт, поэтому решила создать его. Также буду активно вести группу в "Одноклассниках". Подписывайтесь", – написала она. По всей видимости, продюсер планирует уйти именно в эту социальную сеть.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Многие подписчики высмеяли Рудковскую. "О боже, Одноклассники", "Проваливай", "Ты нафиг не нужна", "А может через пейджер", "Она и дорога вам в Одноклассники, как раз по возрасту проходите", "Теперь там пенсионеры и Рудковская будут поздравлять всех с днем пирога", "Скатертью дорога и мужа не забудь", "Какое же вы дно", "Там вам и место", – написали фолловеры.

Напомним, что из-за санкций со стороны Запада многие переживают, что скоро не смогут пользоваться такой социальной сетью, как "Инстаграм". Именно поэтому артисты пытаются найти другие возможности поддерживать связь с аудиторией.

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Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 марта 2022, 18:21 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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