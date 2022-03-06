"Ты нафиг не нужна": ушедшую Рудковскую облили помоями

Яна Рудковская столкнулась с критикой из-за ухода в "Одноклассники".

Яна Рудковская, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, обеспокоена происходящим в мире. Именно поэтому она решила напомнить о существовании своей страницы в "Одноклассниках". По ее словам, многие пользуются этой социальной сетью, в ней насчитывается сорок миллионов человек. "Многие спрашивают, есть ли у меня там аккаунт, поэтому решила создать его. Также буду активно вести группу в "Одноклассниках". Подписывайтесь", – написала она. По всей видимости, продюсер планирует уйти именно в эту социальную сеть.

Многие подписчики высмеяли Рудковскую. "О боже, Одноклассники", "Проваливай", "Ты нафиг не нужна", "А может через пейджер", "Она и дорога вам в Одноклассники, как раз по возрасту проходите", "Теперь там пенсионеры и Рудковская будут поздравлять всех с днем пирога", "Скатертью дорога и мужа не забудь", "Какое же вы дно", "Там вам и место", – написали фолловеры.

Напомним, что из-за санкций со стороны Запада многие переживают, что скоро не смогут пользоваться такой социальной сетью, как "Инстаграм". Именно поэтому артисты пытаются найти другие возможности поддерживать связь с аудиторией.