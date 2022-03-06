Врачи оценили состояние госпитализированного с тяжелой болезнью Киркорова

Врачи рассказали, как чувствует себя заболевший коронавирусом отец Филиппа Киркорова.

89-летний Бедрос Филиппович был госпитализирован. Отца короля эстрады сразила страшная болезнь, он заразился коронавирусной инфекцией. Стоит отметить, что отец звезды даже не подозревал, что заболел именно ковидом. Об этом рассказал приближенный к семье Александр Матвеев. Кстати, на данный момент сам певец не может находиться рядом с отцом, потому что уехал с детьми за границу.

Стоит отметить, что отец Киркорова уже не первый раз заболел коронавирусом. Так, год назад он уже ознакомился с этим заболеванием, причем пережил болезнь он непросто. Сообщалось, что злостная инфекция дала осложнение на сердце и сосуды. К счастью, в этот раз заболевание Киркорова-старшего проходит в более легкой форме. Так, не было обнаружено поражение легкий. По сообщению медиков, он уже идет на поправку. Так, у мужчины даже есть аппетит. Он попросил Матвеева привезти ему лечо.

Напомним, что отец Филиппа порой тоже не раз выходил на сцену даже в своем почтенном возрасте. Например, он стал одним из участников программы "Маска", также он выступал на концерте по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Вместе со своим знаменитым сыном он исполнил музыкальную композицию "Алеша".