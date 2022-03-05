Галкин и Ургант срочно скупают криптовалюту: В шаге от эмиграции

Шоу-бизнес трещит по швам из-за согласных и несогласных. Многие поддержали позицию российского президента по Украине, некоторые – раскритиковали.
Когда Максим Галкин осуждал спецоперацию, то, наверное, и подумать не мог, как это ему аукнется. В результате рекламные контракты расторгли, а гастрольный график расстроился. Что же дальше?
Звезды российского шоу-бизнеса массово скупают криптовалюту через посредников и прощупывают почку за границей, вероятно для эмиграции. Об этом сообщает источник ВЧК-ОГПУ, знакомый с ситуацией.
Стало известно, что шоумен и ведущий Максим Галкин отправляет сбережения в Израиль в банк Мизрахи Тфахот. Кстати, там же в 2016 году при получении гражданства заложил свои сбережения и российский ведущий Иван Ургант. Также известно, что Елена Перминова, Земфира Рамазанова, и другие хранят деньги в Лондоне в банке HSBC.
Ведущий и блогер Юрий Дудь, Анастасия Ивлеева и ее бывший муж рэпер Элджей и певица Светлана Лобода прощупывают почку на Кипре. Помимо этого артисты массово скупают криптовалюту. В Москве Иван Ургант купил 60 BTC, Дудь приобрел десять BTC, Ольга Бузова – 35 BTC.
Ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров раскритиковал коллег, которые не поддерживают военную спецоперацию России на Украине по демилитаризации и денацификации.
Также он заметил, что звезды, которые так поддерживали День Победы и выпячивали свой патриотизм, теперь массово валят за бугор.