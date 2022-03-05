Жизни не давал: Вдова раскрыла страшную подноготную натуры Кобзона

После смерти Иосифа Кобзона его вдова Нелли стала чаще выходить в свет и давать интервью. Она словно вышла из тени своего влиятельного супруга. И теперь она может говорить то, о чем раньше молчала.
На концерте памяти артиста вдова Нелли Кобзон в очередной раз восхитила поклонников. В свой 71 год она выглядит великолепно. В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя Нелли Михайловна появилась в черном приталенном брючном костюме, который выгодно подчеркнул ее подтянутую фигуру. Ее волосы были распущенны и красиво уложены. Образ она дополнила аксессуарами.
Ведущий концерта Александр Олешко сделал множество комплиментов Нелли Кобзон и отметил, что ей надо сниматься в кино. Оказалось, ей предлагали сделать карьеру актрисы. Но муж был против. Выходит, брак с певцом был не таким, каким все видели его на самом деле, и влиятельный муж ей просто жизни не давал. Ведь Нелли Кобзон могла стать блестящей актрисой с ее данными.
"Супруг не отпускал. Иосиф Давыдович говорил режиссерам: "Подождите, ребята, я и сам могу", – рассказала Кобзон.
Напомним, после смерти Иосифа Кобзона 30 августа 2018 года Нелли Кобзон возглавила "Культурный Фонд Кобзон". Сейчас она продолжает работать в благотворительности.