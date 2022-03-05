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Шоу-бизнес
Бесконечный процесс: Петросян и Степаненко вернулись к дележке многомиллионного имущества

Бесконечный процесс: Петросян и Степаненко вернулись к дележке многомиллионного имущества

Громкий развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко закончился чередой судебных разбирательств.
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За дележкой имущества, нажитого за 30 лет брака, с интересом наблюдали поклонники. Каждый из супругов хотел забрать как можно больше, адвокаты бились за каждую позицию в списке. В итоге стороны не пришли ни к какому соглашению, тяжбы были приостановлены на три месяца.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

 Елена Григорьевна Степаненко

Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

Решение суда также не устроило экс-супругов, Степаненко потребовала экспертизу, после которой на днях состоялся очередной суд. Поклонникам кажется, что процесс просто бесконечный и стороны просто не в состоянии договориться.

Особое внимание представитель юмористки уделял редким книгам, которые, по всей видимости, особо важны. Также Степаненко указала, что один из замороженных на время разбирательства совместных счетов был разблокирован Петросяном.

Главный объект дележки – элитная недвижимость на 512 квадратов в Зачатьевском переулке. По оценкам, стоимость жилья достигает 530 миллионов рублей. Бывшие супруги планируют разделить его поровну, а за время тяжб оно еще и подорожало. Общий список совместно нажитого у Петросяна и Степаненко занимает 100 страниц, там прописана практически каждая вещь.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись после 30 лет брака. Юморист ушел к своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которой старше почти на 45 лет. У пары растет сын Ваган.

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Фото: instagram.com / petrosyanevgeny
Автор: 5 марта 2022, 13:58 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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