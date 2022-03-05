Поздравляем: Наталия Фриске показала новорожденную дочь

Родить Наталия Фриске пыталась много раз. "Я вообще забеременела раньше Жанны, – призналась она. – У меня была первая замершая беременность в 2011-м году, Потом вторая – в 14-м. И третья – в 15-м. Врачи сказали, что у нас с бывшим мужем была генетическая несовместимость. Поэтому в 2017-м мы сделали ЭКО – тоже не получилось. Что, в конечно итоге, стало одной из причин развода".
А уже в 2019-м доктор сказал, что, кроме ЭКО ей, к сожалению, ничего не поможет. "Просто у меня была после всех выскабливаний и выкидышей непроходимость труб. И я полгода себя готовила к ЭКО, потому что знала о возможном росте злокачественных клеток", – говорит Наташа.
Радость материнства ей предстоит испытать уже в апреле. Пока же Наталия показала свою крестную дочь. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" она опубликовала снимок новорожденной девочки и написала: "Сегодня у моей крестницы и ее сестренки день рождения. Мои маленькие девочки, поздравляю вас и конечно же горжусь своими кумовьями".
Имен девочек и кумовьев Фриске не назвала. Известно лишь, что куму зовут Наталья и она делает авторские чехлы на телефон. Скрывает пока Фриске и имя, которое выбрала для родной дочери. "Для России это очень необычное имя", – напустила тумана ходящая на сносях Фриске.