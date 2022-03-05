Поздравляем: Наталия Фриске показала новорожденную дочь

Новость о том, что мастер по перманентном макияжу и пудровым бровям Наталия Фриске ждет ребенка, стала долгожданной для всей страны. Уже находясь на последних месяцах беременности, сестра певицы Жанны Фриске раскрыла интригу. Мол, она ждет девочку, фамилию ребенок будет носить Фриске, а отчество – Александровна.

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