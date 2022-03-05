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Шоу-бизнес
Поздравляем: Наталия Фриске показала новорожденную дочь

Поздравляем: Наталия Фриске показала новорожденную дочь

Новость о том, что мастер по перманентном макияжу и пудровым бровям Наталия Фриске ждет ребенка, стала долгожданной для всей страны. Уже находясь на последних месяцах беременности, сестра певицы Жанны Фриске раскрыла интригу. Мол, она ждет девочку, фамилию ребенок будет носить Фриске, а отчество – Александровна.
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Родить Наталия Фриске пыталась много раз. "Я вообще забеременела раньше Жанны, – призналась она. – У меня была первая замершая беременность в 2011-м году, Потом вторая – в 14-м. И третья – в 15-м. Врачи сказали, что у нас с бывшим мужем была генетическая несовместимость. Поэтому в 2017-м мы сделали ЭКО – тоже не получилось. Что, в конечно итоге, стало одной из причин развода".

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Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

А уже в 2019-м доктор сказал, что, кроме ЭКО ей, к сожалению, ничего не поможет. "Просто у меня была после всех выскабливаний и выкидышей непроходимость труб. И я полгода себя готовила к ЭКО, потому что знала о возможном росте злокачественных клеток", – говорит Наташа.

Радость материнства ей предстоит испытать уже в апреле. Пока же Наталия показала свою крестную дочь. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" она опубликовала снимок новорожденной девочки и написала: "Сегодня у моей крестницы и ее сестренки день рождения. Мои маленькие девочки, поздравляю вас и конечно же горжусь своими кумовьями".

Фото: instagram.com/stories/friske_natalia

Имен девочек и кумовьев Фриске не назвала. Известно лишь, что куму зовут Наталья и она делает авторские чехлы на телефон. Скрывает пока Фриске и имя, которое выбрала для родной дочери. "Для России это очень необычное имя", – напустила тумана ходящая на сносях Фриске.

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Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 марта 2022, 13:27 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник

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