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Шоу-бизнес
Разин оправдался за бегство из России в США

Разин оправдался за бегство из России в США

58-летний Андрей Разин признался, что уже полгода живет в Соединенных Штатах.
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Новостями из жизни продюсер группы "Ласковый май" поделился в своем инстаграм-аккаунте. Он заявил, что переориентировался под западного зрителя. Андрей Развин оправдал свое бегство из страны тем, что в Америке и Европе проживает много наших бывших соотечественников.

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Также шоумен рассказал, что сейчас работает над лентой "Ласковый май — 2". Сниматься картина будет тоже за границей. По словам Андрея Разина, последние годы он пытался переориентировать свое творчество под зарубежную публику.

В ближайшее время у знаменитости состоятся гастроли по Европе, по скандинавским странам, а также по США и Канаде. Продюсер отметил, что вложил в этот проект умопомрачительные деньги. Теперь вместе с американскими коллегами, которые в настоящее время являются правообладателями всех прав на "Ласковый май", он будем заниматься творчеством за границей.

Напомним, Андрей Разин много лет не может примириться с экс-коллегой по коллективу "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Как писали "Дни.ру", после ухода из группы певец уехал из России в Германию. Он живет там с семьей, бывая на Родине только на гастролях. Ранее он признался, то не тоскует по былой популярности.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 марта 2022, 10:30 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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