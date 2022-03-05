"Стала твоей женой": очаровательная вдова Этуша принимает поздравления со свадьбой

"Я переехала к нему в марте 2001 года: ему было 78, а мне – 36. Да, 42 года разницы. Первый год прожили гражданским браком, и за это время стало совершенно понятно, что мы семья, друг другу совершенно подходим", – вспоминала она. Они прожили вместе почти счастливых 20 лет.
Но вот уже три года года Елена Этуш – вдова. И не проходит ни дня, чтобы она не вспомнила про своего великого мужа. Она занимается установкой памятников и мемориальных досок, выпуском книг, созданием передач. А в ночь на 5 марта вдова вспомнила свадьбу с Владимиром Абрамовичем. Как она тогда была счастлива!..
"21 год назад я стала твоей женой. Навсегда" – подписала вдова архивный кадр. На нем она запечатлена в тот счастливый момент, когда после росписи с ЗАГСе резали с немолодым мужем свадебный торт.
"Дорогие, любим вас!" – прокомментировал кадр Эммануил Виторан. "Лена! Владимир Абрамович! Спасибо..." – вторит актриса Ольга Тумайкина. Да и другие друзья Елены Этуш шлют ей поздравления с Опаловой свадьбой, которая праздновалась бы сегодня.