На место вышвырнутой с работы Нетребко взяли украинскую певицу

Кризис на Украине вызвал массу перемен в жизни каждого россиянина. Это коснулось всех сфер.

Народная артистка России Анна Нетребко известна на весь мир. 50-летняя оперная дива оказалась в опале из-за ситуации в мире. Никто не ожидал, что санкции ударят по культуре.

Нетребко исключили из нью-йоркской "Метрополитен-оперы". Певицы должна была выступить в театре через месяц. Но из-за того, что она не стала осуждать позицию Москвы по спецоперации на Украине, оказалась не у дел.

В опере Джакомо Пуччини "Турандот" ей уже нашли замену. На ее место встанет украинская певица Людмила Монастырская.

"Сопрано Анна Нетребко была исключена из запланированных выступлений в "Метрополитен" в опере Пуччини "Турандот" в апреле и мае, а также в опере "Дон Карлос" Джузеппе Верди в следующем сезоне", – говорится в сообщении театра.

По словам руководства культурного заведения, Нетребко наказали за то, что она не хочет публично отречься от поддержки своего президента. Впрочем, Нетребко и правда была непреклонна.

Напомним, ранее сообщалось, что 68-летнего российского дирижера Валерия Гергиева лишили поста главного дирижера и худрука Мюнхенского филармонического оркестра, где он работал с 2015 года. Он тоже пострадал из-за того, что не отрекся от позиции своей страны.