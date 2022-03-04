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Шоу-бизнес
На место вышвырнутой с работы Нетребко взяли украинскую певицу

На место вышвырнутой с работы Нетребко взяли украинскую певицу

Кризис на Украине вызвал массу перемен в жизни каждого россиянина. Это коснулось всех сфер.
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Народная артистка России Анна Нетребко известна на весь мир. 50-летняя оперная дива оказалась в опале из-за ситуации в мире. Никто не ожидал, что санкции ударят по культуре.

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 Анна Юрьевна Нетребко

Анна Юрьевна Нетребко оперная певица

Нетребко исключили из нью-йоркской "Метрополитен-оперы". Певицы должна была выступить в театре через месяц. Но из-за того, что она не стала осуждать позицию Москвы по спецоперации на Украине, оказалась не у дел.

В опере Джакомо Пуччини "Турандот" ей уже нашли замену. На ее место встанет украинская певица Людмила Монастырская.

"Сопрано Анна Нетребко была исключена из запланированных выступлений в "Метрополитен" в опере Пуччини "Турандот" в апреле и мае, а также в опере "Дон Карлос" Джузеппе Верди в следующем сезоне", – говорится в сообщении театра.

По словам руководства культурного заведения, Нетребко наказали за то, что она не хочет публично отречься от поддержки своего президента. Впрочем, Нетребко и правда была непреклонна.

Напомним, ранее сообщалось, что 68-летнего российского дирижера Валерия Гергиева лишили поста главного дирижера и худрука Мюнхенского филармонического оркестра, где он работал с 2015 года. Он тоже пострадал из-за того, что не отрекся от позиции своей страны.

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Фото:Roman Zach-Kiesling / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 4 марта 2022, 22:07 Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
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