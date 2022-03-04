"Люблю-целую": вдову Ланового засняли во время шалостей с вдовой Этуша

1 марта вдове Василия Ланового исполнилось 74 года. Вдова Владимира Этуша намного моложе – в этом году ей 57. Но такая разница в возрасте не мешает им хорошо дружить и даже подшучивать друг над другом.
В день рождения Ирины Купченко на странице Елены Этуш в социальной сети "Фейсбук" появилось смешное фото сделанное в родном для них академическом театре имени Евгения Вахтангова. Вдова Василия Ланового, говоря попросту, во время снимка "наставила рога" вдове Этуша – ну, такие у них милые шалости. "Подругу и соратницу с Днем рождения! Люблю-целую!" – подписала забавный кадр Елена Этуш.
Такая любопытная традиция появилась в 50-е годы прошлого века, когда распространение получили семейные снимки, для которых уже не нужно было позировать долго. На традиционных американских открытках ко Дню благодарения до сих пор изображают рога – языческий символ плодородия. Англичане и американцы "рожки" называют "кроличьими ушками" (bunny ears), а итальянцы – ослиными (orecchie d'asino). Русское название этого жеста заставляет вспомнить о рогах как о признаке обманутого супруга.