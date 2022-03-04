"Люблю-целую": вдову Ланового засняли во время шалостей с вдовой Этуша

Ирина Купченко овдовела в прошлом году. Одной из первых тогда, в тяжелом январе 2021-го, ее поддержала Елена Этуш, потерявшая мужа в марте 2019-го. Горькая вдовья доля сблизила их еще сильнее.

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