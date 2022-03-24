Сбежавшую из России Нюшу смешали с грязью: Скатертью дорога

Певица Нюша улетела с семьей в Арабские Эмираты. Там оказались внезапно многие российские звезды.

Так совпало, что с началом спецоперации на Украине у многих российских артистов начался отпуск...Ксения Бородина, Иосиф Пригожин и Валерия, Александр Васильев и многие другие временно выехали из страны. За это на них посыпалась критика со стороны поклонников, мол, бросили страну в такой непростой момент, так и скатертью дорога.

Певица Нюша оказалась в числе тех звезд, кто уехал за границу. Артистка вышла на связь с фанатами из ОАЭ и заявила, что теперь гораздо больше времени будет проводить за рубежом. Это якобы связано с работой ее мужа Игоря Сивова.

После этого на Нюшу посыпались обвинения. Многие обвинили ее в эмиграции. Однако Нюша поспешила успокоить людей: отказываться от московской прописки она не собирается. Она просто будет жить на две страны, как, к примеру, та же Кристина Орбакайте.

На самом деле Нюша с семьей перебрались в Дубай еще осенью прошлого года, когда певица была на последних сроках беременности. В декабре в Эмиратах она родила сына.

Так совпало, что бывший возлюбленный Нюши рэпер Егор Крид тоже недавно переехал в Эмираты. Там же осел рэпер Джиган и популярный блогер Елена Блиновская. Никто из них не говорит, что уехал в эмиграцию. Однако при этом никаких сроков возвращения в Россию не называет.