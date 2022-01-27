"Это было очень непросто": измотанную страшной болью Нюшу спас муж

Певица Нюша родила сына 14 декабря прошлого года в Дубае. Это второй ребенок артистки. Первую дочь она родила в 2018 году от бизнесмена Игоря Сивова.
Наконец Нюша откровенно рассказала о родах и о том, что помогало ей в течение беременности и непосредственно в день рождения малыша.
Певица поделилась, какие роды, первые или вторые, были для нее тяжелее эмоционально и физически. По словам Нюши, первые роды были труднее по всем параметрам, так как в тот раз она еще не понимала, что происходит, и что делать. Первый раз роды Нюши длились целых 22 часа, причем рожала она как в первый, так и во второй раз естественно.
Вторые роды в отличие от первых изматывающих были быстрыми – всего два с половиной часа. Оба раза Нюше делали эпидуральную анестезию. При этом в первых родах укол не подействовал.
"16 часов я с мужем дышала – каким-то естественным образом получилось вырулить в гипнороды… Это было очень непросто, но именно благодаря мужу все получилось. Игорь буквально спас меня, он стал интуитивно подсказывать, как расслабляться навстречу схватке, мы делали очень длинные выдохи, и за счет этого время стало лететь очень быстро, насколько это было возможно", – рассказала Нюша в своем "Инстаграм".