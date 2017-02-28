Пугачева придралась к внешнему виду Тишмана

Марк Тишман готовится к концерту в Доме музыки. 9 марта он представит там пластинку с новыми песнями и исполнит уже ставшие хитами композиции в программе "О главном..."

Знаменитым Марк стал десять лет назад – после участия в проекте по поиску талантов "Фабрика звезд-7" на "Первом канале". "Мне повезло – на "Фабрике" я спел дуэтом с суперзвездами – с Арбениной, Лещенко, Лепсом и даже с Аллой Пугачевой, – рассказал Тишман Dni.Ru. – А Алла Борисовна, кроме как на свой "Фабрике", не выступала больше ни с кем в этой передаче. Она увидела, как я на первой программе выступал с Кристиной Орбакайте. И потом, как мне позже рассказали, Примадонна пожелала тоже со мной спеть дуэтом".

"Но наше совместное выступление все время откладывалось, – вспоминает Марк. – Я уже начинал немного злиться. А в день, когда меня номинировали на вылет, вдруг приехала Пугачева. У нас была только одна репетиция. Пугачева увидела меня в костюме-"тройке" и заставила переодеться. "Зачем вы его одели как юриста?" – ругала она стилистов программы.

В итоге я разделся, потом надел свою футболку, бархатный пиджак из масс-маркета, джинсы и белые кроссовки, в которых приехал на "Фабрику". Все очень боялись реакции Примадонны и отправили меня к ней в гримерку. Она посмотрела на меня и сказала: "Ну вот, совсем другое дело!" Я в ответ: "Но это то, в чем я по улицам хожу!" Пугачева показала на свой балахон и царственно заметила: "Не поверишь, я тоже в этом по улице хожу!"

После этого дуэта у Тишмана в программе был сольный номер на песню "Я стану твоим ангелом". "Пугачева сидела в жюри, а я стоял и готовился к выходу на сцену, – вспоминает Тишман. – Вдруг вижу, как Алла Борисовна мне что-то активно показывает жестами. От волнения я не сразу сообразил, и только когда зазвучал проигрыш, я понял, что она мне говорит: "Расстегни пуговицу!" И это был гениальный совет – с тех пор я всегда его придерживаюсь. Потому что когда ты на сцене начинаешь раскрывать руки, рискуешь стать скованным рабом, слугой. Казалось бы – деталь, но на сцене это так важно. И я вижу такую ошибку у многих других исполнителей, которым Пугачева не подсказала".

"Ирина Аллегрова после всей этой истории у меня спросила: "Ты чей?" "В каком смысле? – удивился я. – Я родом из Махачкалы". "Да нет, – отмахнулась Аллегрова, – ты попал на сцену через кого?" И она была удивлена, что никакого блата у меня не было".

