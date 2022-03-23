Украинская звезда Playboy собралась "начистить морду" беременной Тодоренко

Артистку спросили, что бы она сказала телеведущей при встрече. Исполнительница ответила, что никогда не хотела бы говорить с такими людьми. Более того, Дарья Астафьева настолько зла на землячку, что готова ее отдубасить.
"Надеюсь, что сдержалась бы и не начистила ей морду", – заявила украинская знаменитость. Певица пропесочила и других украинских звезд, которые часто выступают в России. "Несколько людей просто потрясающие дебилы. К таковым она причислила Ани Лорак.
Кроме того, Дарья Астафьева заявила, что для подобных людей есть отдельное место в аду. При этом она напомнила, что Регина Тодоренко – мать и сейчас ждет второго ребенка. "Как она приедет сюда? Никогда!", – высказалась артистка.
Напомним, что Регина Тодоренко родилась и выросла в Одессе. На Украине звезда строила музыкальную карьеру, а в России стала популярной телеведущей. Она вышла замуж за певца Влада Топалова. Теледива подарила возлюбленному сына Майкла. 31-летняя звезда лишь недавно сообщила о своей беременности, которую долго скрывала.