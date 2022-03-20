Пузо как два арбуза: Тодоренко выдала беременность с потрохами

В семье певца Влада Топалова грядет пополнение — теперь уже точно ясно, что его жена беременна. Судя по гигантскому животу женщины, срок уже немаленький. Регина Тодоренко долго пыталась скрывать беременность и, наконец, решила во всем признаться.
Звезда появилась на шоу "Маска" в достаточно откровенном наряде с обтянутым пузом. Счастливая знаменитость успела сделать впечатляющие снимки в "интересном положении". Кадры опубликованы в телеграм-канале Super.
Поклонники бурно радуются за кумира, но Регина Тодоренко не торопится разделять с ними радость. В личном блоге она отключила комментарии, не позволяя фанатам написать поздравления.
Теперь народ гадает, кого ведущая носит под сердцем — мальчика или девочку. Сын у женщины уже есть, маленький Майкл растет любителем музыки и театра. Родители усердно вкладывают в него время и деньги.
"Дни.ру" писали, что журналистам удалось определить примерное время, когда теледива будет рожать. По данным источника, ребенок появится на свет в конце весны или в начале лета. Регина Тодоренко по этому поводу еще не высказывалась.
Напомним, слухи о беременности звезды поползли еще в январе. Вскоре после этого ведущая улетела в Мексику подальше от мужа и сына. По возвращении домой Регина Тодоренко оказалась инфицирована — ей пришлось экстренно бороться с ковидом.